الان استعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم التاني 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوسك واسمك الرباعي فقط

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الان استعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم التاني حيث تكثر عمليات البحث والتساؤل من خلال طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور عن ميعاد أطلاق النتائج حيث تم الانتهاء من أداء الامتحانات في شهر مايو السابق مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على كل لجان الإمتحان للاحتياط من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن الامتحانات كانت تبدأ من المستوى المتوسط حتى المستوى المتقدم حتي يتم اختبار مهارات وقدرات الطالب في الإجابة على الأسئلة وتم أداء الإمتحانات دون حدوث أي مشاكل فيما يخص مستوى الإمتحانات، بالإضافة إلى أنه كان هناك مراقبة وزيارة يومية من خلال محافظين المحافظات ومديرين الإدارة التعليمية للتأكد من سير الإمتحانات بشكل سليم.
الان استعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم التاني
قام محافظين المحافظات داخل مصر بالتوقيع على نتائج إمتحانات الشهادة الإعدادية وقد تباينت معدل النجاح من محافظة إلى أخرى لكن تبقى بعض المحافظات لم يتم أطلاق النتائج فيها وذلك بسبب عدم انتهاء هذه المحافظات من أداء الإمتحانات قبل الأخرى وأن المحافظات التي لم تظهر فيها النتائج حتى الآن مازالت عمليات المراجعة للإمتحانات وجمع الدرجات مستمرة وسوف يتم عرضها على المحافظ للموافقة عليها ثم رفعها على الرابط الإلكتروني الخاص بالمحافظة والمديريات التعليمية الخاصة بها.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022
في ضوء سعي الحكومة لرقمنه الخدمات المقدمة للمواطنين. وسعي وارة التربية والتعليم أن يكون لها السبق فقد وفرت رابط خاص بإعلان النتيجة. وقامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني تكون متوفرة على كل مواقع المحافظات والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بدءاً من هذا الأسبوع والمحافظات التي لم يطلق فيها النتائج هي قاربت على الانتهاء من عمليات المراجعة وجمع الدرجات ويتم الحصول عليها بشكل مجاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:
- في البداية لابد من الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم
- الدخول على نتائج الشهادة الإعدادية
- اختيار المحافظة وإدخال اسم الطالب بالكامل ورقم جلوسه.
- ثم يتم الضغط على كلمة عرض النتائج لتظهر النتيجة الخاصة بالطالب بالمحافظة التي يتواجد بها مع بيان بدرجاته في كل المواد.
هذا كما بامكانكم من خلال صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات الان مشاركتنا على الفور بالبيانات التي جاءت مطلوبة من خلالها للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني حتي نعمل على الفور على مساعدتكم على الحصول على تلك النتائج التي تم الاعلان عنها فى جميع وكافة المحافظات المصرية بشكل وبصورة الكترونية بشكل مؤخر
تقسيم الدرجات فى الصف الثالث الاعدادي
- مادة اللغة العربية: تكون 80 درجة، والنجاح يكون من 40 درجة
- مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح يكون من 30
- مادة الدراسات الأجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20
- مادة الرياضيات: تكون 60 درجة، والنجاح من 30
- مادة العلوم:40 درجة، والنجاح بدءا من 20
- مادة المجموع الكلي: 280 درجة، والنجاح يكون من 140
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