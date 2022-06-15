رئيس الوزراء اليابانى يجدد تعهداته بدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتعهد كيشيدا، فى تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، بتعزيز الإمكانات الدفاعية لليابان والرفع من مستوى التحالف الأمريكى-اليابانى والدفع من أجل تحقيق الحرية والانفتاح بمنطقة المحيطين الهندى والهادى وتحقيق تناغم بين رؤى دول آسيا ودول مجموعة السبع.
وقال رئيس الوزراء اليابانى إن حكومته ستعمل جاهدة لاستعادة نمط الحياة قبل تفشى وباء "كورونا" بالتزامن مع إعداد البلاد لمواجهة الأمراض المعدية وتوفير الرعاية الطبية الملائمة كافة الأوقات وفى أوقات الطوارئ بشكل خاص. وجاءت تصريحاته خلال خطاب أمام البرلمان لتوضيح سياسات حكومته.
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