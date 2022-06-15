لبنان.. الكشف عن موعد تسمية رئيس الحكومة الجديد

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، قد أكد فى وقت سابق، على ضرورة أن يختار مجلس النواب من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن التشكيل الحكومى لا بد أن يكون من دون شروط وتعقيدات يضعها أى فريق فى وجه الرئيس المكلف.
كما اشترط ميقاتى أن يكون إقرار الإصلاحات وخطة التعافى المالى، ووضع قطاع الكهرباء على سكة إعادة تأهيله، من أبرز أولويات المرشحين لتولى رئاسة الحكومة.
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