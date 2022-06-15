وقال الوزير الأمريكى -فى مؤتمر صحفى ببروكسل خلال مشاركته باجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن العلمية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تمثل تهديدا لأوكرانيا وللأمن الأوروبى بأكمله، مضيفا أنه على الدول الدول الغربية تعزيز التزاماتها المشتركة إزاء أوكرانيا لضمان قدرتها على الدفاع عن أرضها.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرت صواريخ وطائرات وذخيرة كثيرة، بالإضافة إلى معدات عسكرية وطائرات مسيرة وآليات تكتيكية، فضلا عن قيامها تدريب القوات الأوكرانية على قدرات دفاعية جديدة.
وقال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إن أكثر من 45 دولة أرسلت مساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى، مؤكدا أكد أهمية التعزيز المشترك لأوكرانيا للدفاع عن نفسها وإمدادها بالذخائر والمدافع والطائرات.
وأضاف أوستن، أن بلاده تعمل على توفير المدافعين الأوكرانيين بنظم صاروخية طويلة الأمد وتعزيز قدرات أوكرانيا من خلال ما قدمه الناتو من نظم صاروخية من بريطانيا والحلفاء الآخرين.
وتابع أن الدول الغربية تعمل بالتعاون مع واشنطن على تلبية مطالب أوكرانيا من الأسلحة الثقيلة وطويلة الأمد، من خلال تعزيز الدعم للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى سعيهم لتعزيز الأمن الأوكرانى على المدى الطويل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الأمريكى: ملتزمون بضمان قدرات أوكرانيا الدفاعية ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.