عاجل- إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية فى أربيل

جدة - نرمين السيد - قال مصدر أمنى، إن "طائرة استطلاع مسيرة سقطت فى حى كرد جوتیار قرب القنصلية الأمريكية بناحية عنكاوا فى محافظة أربيل بعد أن اصطدمت ببرج إنترنت". وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن أى إصابات"، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

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