عاجل- تصريح جديد من روسيا بشأن إنهاء عمليتها العسكرية فى أوكرانيا

وأكد ريابكوف - أن موسكو ملتزمة بتحقيق أهدافها التى بدأت من أجلها العملية العسكرية فى أوكرانيا، مضيفا "رد فعلنا هو أن نثبت أن الخطط التى تهدف إلى (جعل روسيا تعانى من الهزيمة) ستنهار، وأنها ستفشل".
وأضاف أن "بلاده ستضع حدا للعملية العسكرية حينما ترى ذلك مناسبا، وليس عن طريق وجود بعض الاستراتيجيين أو الأيديولوجيين أو العسكريين المخططين فى واشنطن أو عواصم أخرى".
وتابع ريابكوف "يجب أن نثبت ذلك بقوة إرادتنا، بقوة السلاح، واستعدادنا للوقوف بحزم والالتزام بالأهداف التى أعلنتها قيادتنا، وضمان تحقيقها".
وأردف أنه "إذا لم يكن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى وفريقه مستعدين للمفاوضات، وإذا كان من يقفون وراءه مصممين على مواصلة ضخ الأسلحة لأوكرانيا، فهذا اختيارهم، إنه أمر محزن، إنه مأساوى لكن لا نستطيع التراجع".
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