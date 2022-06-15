قرار جديد من التشيك ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الشيوخ فى التشيك اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يشدد القيود على توزيع المساعدات المقدمة إلى اللاجئين من أوكرانيا، وذلك بهدف منع ما يعرف باسم "السياحة المفيدة".





وأوضح راديو "براج الدولى" أن التغييرات تشمل وقف المساعدة المالية للاجئين والبالغة خمسة آلاف كرونة تشيكية، والسكن المجانى وتوزيع منتجات العناية الشخصية الأساسية. كما تطال التغييرات الإقامة الدائمة فى التشيك وتشمل تقليص فترة التمتع بالتأمين الصحى على نفقة الدولة للاجئين إلى 150 يوما مع استثناء الأطفال وكبار السن. ومن المنتظر أن يصدق رئيس البلاد ميلوش زيمان، على مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة حتى يدخل حيز التنفيذ.

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