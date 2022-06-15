نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هُٰـنا” توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022 القليوبية.. درجات القبول للصف الاول الثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية العامة، في كل يوم خلال هذه الفتره يبحث طلاب وطالبات الشهاده الاعداديه عن التنسيق الخاص بالمرحلة الثانوية في خلال الأيام القليله الماضيه قد قام طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظات مصر باداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 ومن ثم ومن بعد نهاية الامتحانات بدأت رحلة البحث عن النتائج لمعرفه مجهود طوال العام والاحساس بفرحة النجاح وها هي قد ظهرت نتائج الشهادة الاعدادية في عدد كبير من محافظات مصر ومن بينهم محافظه المنوفيه وعليه يبحث الطلاب عن تنسيق المرحلة المقبله بعد الاعداديه الا وهي مرحله الثانويه العامه لهذا تتكاثف محركات بحث جوجل كروم من طلاب محافظة المنوفيه عن تنسيق القبول الصف الاول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022-2023 ومن خلال موقعنا ثقفني موفر لكم التفاصيل الكاملة المتعلقة بتنسيق القبول في المرحلة الثانوية لطلاب محافظة المنوفية تابع السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

تنسيق الثانوية العامة 2022 القليوبية

إلى الآن لا توجد أي أنباء جديدة بخصوص تنسيق الثانويه العامه الخاصه بمحافظه القليوبيه ولكن اعلن مصدر مسؤول من داخل وزاره التربيه والتعليم الفني بأنه من المقرر أن يتم تنسيق الشهاده الاعداديه للقبول في الصف الاول الثانوي خلال الساعات القليله القادمه بعد ان تتم دراسة كافة نسب النجاح بالمدارس المختلفة بالمحافظة وكذلك معرفة الحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي بمختلف أنواعها ما بين الفني والتمريض والخدمات والمنازل لان هذا سوف يؤدي الى عمل الحصر الى نسب نجاح الطلاب وبناء عليه سوف يحدد وكيل وزاره التربيه والتعليم الاستاذ الدكتور ياسر محمود اعتماد تنسيق الثانويه العامه بالمحافظه مقادير بالذكر ان نسب النجاح الخاصة بالشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية

بلغت 74.7%، ومن المقرر أن يعتمد المحافظ التنسيق عقب انتهاء مديرية التعليم من إعداد مقترح التنسيق النهائي للمراحل الثانوية المختلفة.

توقعات تنسيق الثانويه العامه محافظة القليوبية

لا توجد اي توقعات بخصوص تنسيق الثانويه العامه لمحافظه القليوبيه وعليه يجب على كل من الطلاب وكذلك أولياء الامور الانتظار لحين موعد الاعلان الرسمي من وكيل وزاره التربيه والتعليم بالمحافظه بخصوص تنسيق القبول بالمرحله الثانويه الجديده بالذكر أن محافظه القليوبيه قد حصدت هذا العام على أربعة مقاعد من بين عشره مقاعد خصصت لاوائل الثانويه العامه على مستوى جمهوريه مصر العربيه وهذا وان دل على شيء فيدل على ان نسب نجاح الشهاده الاعداديه بمحافظه القليوبيه هذا العام مرتفعه عن الاعوام السابقه.

إلى الآن لا توجد أي أنباء جديدة بخصوص تنسيق الثانويه العامه لمحافظة القليوبية ومازال يبحث طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بالمحافظة عن التنسيق الخاصة بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وعليه قد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه جاري استمرت الإحصاء التكراري لإعلان التنسيق النهائي الخاص بالصف الأول الثانوي خلال هذا الأسبوع.

تنسيق الثانويه العامه لمحافظة القليوبية واحدة من أكثر كلمات البحث من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية وقد صرح وزير وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه إلى الآن جاري مراجعة الاحصاء التكراري لنتائج الطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وهناك توقعات بأن ينخفض التنسيق هذا العام إلى 235 درجة ومن المنتظر أن يتم إعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة.