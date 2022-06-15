العالم اليوم - مصر تؤجل زيادة أسعار الكهرباء بكلفة 530 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:21 مساءً - أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي الأربعاء تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات جنيه (530 مليون دولار).

وأفاد مدبولي بأن هناك توجيهات من الرئيس المصري بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

واستعرض مدبولي فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتحمل الدولة العبء الاكبر من الزيادات العالمية، في أسعار السلع.

وأكد أن الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائي.