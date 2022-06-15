موقع نتائج الثانوية العامة قطر 2022 برقم المقعد نتائج الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني 2022

موقع نتائج الثانوية العامة قطر 2022 هو أكثر ما يبحث عنه طلاب وطالبات الثانوية العامة في قطر 2022، وذلك منذ انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021\2022، فقد أدى ما يقارب 20000 طالب وطالبة الامتحانات في ظروف استثنائية بسبب فيوس كورونا، ولأجل ذلك قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والمتبعة لضمان سلامة الطلاب والطالبات وعدم انتقال العدوى بينهم بفيروس كورونا الخطير، وتشير الأخبار الواردة إلينا بأن نتائج الصف الثاني عشر قطر 2022 هذا العام مبشرة جداً ولا تقل عن نتائج الأعوام السابقة. رغم الظروف الصعبة التي قابلت الطلاب والطالبات بسبب القيود الكثيرة المفروضة عليهم بسبب فيروس كورونا، نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 يتم استخراجها إلكترونياً عبر موقع بوابة خدمات الجمهور التابع لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي eduservices.edu.gov.qa.

موقع نتائج الثانوية العامة قطر 2022

موقع بوابة خدمات الجمهور هو الموقع الإلكتروني الذي يتم من خلاله استخراج نتائج الصف الثاني عشر 2022 قطر، وهو رابط إلكتروني تابع لوزارة التربية والتعليم يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات أهمها عرض نتائج جميع الصفوف والمراحل التعليمية، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الكثيرة الأخرى المتعلقة بالتعليم في دولة قطر، لذلك سوف نقدم لكم رابط بوابة خدمات الجمهور 2022 وطريقة استخراج النتائج إلكترونياً برقم المقعد.

رابط نتائج الثاني عشر قطر 2022

في البداية عزيزي الطالب\ة عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر edu.gov.qa.

الخطوة الثانية يتم النقر على أيقونة خدماتنا الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة.

الدخول مباشرةً على رابط موقع بوابة خدمات الجمهور eduservices.edu.gov.qa.

النقر على أيقونة نتائج الثانوية العامة.

إدخال رقم المقعد والضغط على عرض.

نتائج قطر بوابة خدمات الجمهور وزارة التربية eduservices.edu.gov.qa

كشف الدكتور ابراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر من خلاله موقعه الرسمي على موقع تويتر الشهير. كشف بأن إعلان نتائج الشهادة الثانوية بداية الأسبوع القادم. وأضاف بأن النتائج جيدة ولا تقل عن نتائج الأعوام السابقة. لذلك نحن هنا في موقع ثقفني نتابع موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية في قطر على مدار الساعة. فقط تابعونا وسوف تجدون من خلالنا كل جديد يخص النتيجة وأسماء أوائل الثانوية العامة قطر 2022.