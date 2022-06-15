“النتائج العاشر والحادي عشر” موعد اعلان نتائج الكويت عبر موقع “moe.edu.kw” بالرقم المدني إحصائيات المدارس

يترقب الطلاب في جميع انحاء الكويت في المراحل الدراسية المختلفة في هذا التوقيت التعرف على موعد اعلان نتائج الطلاب وبشكل خاص النتائج الخاصة بطلاب الصفين العاشر والحادي عشر، حيث بدأت بعض المدارس في مختلف المحافظات الكويتية خلال الايام الاخيرة في نشر النتائج الخاصة بالطلاب، والعمل على حسم اعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح موعد اعلان نتائج الطلاب في الكويت والتعرف على اخر الاحصائيات الخاصة بالمدارس التي قامت بنشر النتائج.

موعد صدور نتائج app.moe.edu.kw الكويت

موعد صدور نتائج app.moe.edu.kw الكويت التي تتابع وزارة التربية والتعليم إحصائيات المدارس التي قدمت النتائج على رابط بوابة التعليم بدولة الكويت للنتائج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وعلى أحد المواقع الرسمية لدولة الكويت والصحف الرسمية كشف المتحدث باسم الوزارة عن موعد استخلاص نتائج طلبة الصفين العاشر والحادي عشر من المرحلة الإعدادية بشرط أن تكون المدارس التي قامت بتربية المدارس فيها هي أعلن عنها بحيث يمكن الاستعلام عن نتائج الطالب بالرقم المدني.

موعد نتائج الكويت الصف العاشر والحادي عشر

ونجد انه في هذا التوقيت تواصل المدارس في دولة الكويت التي أنهت مراجعة نتائج طلبة الصفين العاشر والحادي عشر رفع النتائج رسميًا، حيث يتم رفع النتائج مباشرة من خلال حساب المعلم على موقع وزارة التربية والتعليم، فنجد أن عمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد انتهت خلال الايام الاخيرة وتمر النتائج في هذا التوقيت بالمرحلة الاخيرة وهي مراجعة النتائج تمهيدا لطرحها، حيث قامت معظم المدارس برفع النتائج على البوابة الرسمية ، ومن ثم فقد تم الإفصاح عن المدارس وإعلان الموعد المقرر وإعلان نتائج جميع الطلاب للصفين العاشر والحادي عشر، ومن المقرر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة الاعلان رسميا عن كافة نتائح طلاب الصفين العاشر والحادي عشر في الكويت، وذلك نظرا لاقتراب موعد انطلاق امتحانات الصف الثاني عشر.

إحصاءات المدارس نتائج العاشر والحادي عشر في الكويت

ونجد ان إحصاءات المدارس التي بدأت في رفع النتائج في الكويت جاءت على النحو التالي.