نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الدقائق الماضية، تزايدات عمليات البحث علي مؤشرات جوجل، بعد إعتماد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في الكنترولات علي مستوي المناطق الأزهرية علي مستوي الجمهورية وعرض النتائج النهائية علي وكيل مشيخة الأزهر الشريف، وخلال السطور التالين نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ونتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022 الترم الثاني عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادتين الإعدادية والإبتدائية الأزهرية 2022

واعتمد وكيل مشيخة الأزهر الشريف، نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 الفصل الدراسي الثاني، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

خصصت مشيخة الأزهر الشريف، رابطًا إلكترونيًا لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ونستعرض معكم خطوات الإستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية والإبتدائية الأزهرية الترم الثاني 2022 وهي كالتالي:

أولًا: قم بتسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الالكترونية.

ثانيًا: ثم عليك اختيار قطاع المعاهد الأزهرية.

ثالثُا: ثم عليك القيام باختيار أيقونة الطالب من أعلى القائمة.

رابعًا: وعليك اختيار نتائج الامتحانات.

خامسًا: عليك إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي الخاص بالطلاب في الشهادة الإعدادية والإبتدائية الأزهرية لعام 2022.

سادسًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني ومعرفة درجات الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية والإبتدائية في كافة المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب الإمتحانات خلال شهر مايو الماضي.

وعقب اعتماد نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022، قدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين في امتحانات العام الدراسي الحالي، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب في الحصول علي النتائج من خلال الدخول برقم الجلوس والحصول علي النتيجة من علي الموقع الإلكتروني.