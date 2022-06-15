تصريح جديد من الناتو لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن الحلف ملتزم بمواصلة إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية التى تحتاجها، بما فى ذلك الأسلحة الثقيلة والأنظمة بعيدة المدى.





وشدد ستولتنبرج - فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الأربعاء ببروكسل - على ضرورة العمل على تعزيز قوة الحلف للتصدى للواقع الأمنى الجديد، مشيرا إلى أن ذلك ما سيتم مناقشته خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسى (الناتو) هذا الأسبوع.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرارات لضمان قدرة الناتو على الدفاع عن كل شبر من أراضى الحلف، منذ اللحظة الأولى وفى كافة الأوقات وضد أى تهديد، الأمر الذى يتطلب مزيدا من الوجود ومزيدا من الإمكانيات واستعداد أعلى.

وأكد أن أعضاء الحلف قاموا بالفعل بإمداد أوكرانيا بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إلى جانب توفير المساعدات الاقتصادية والإنسانية، معبرا عن توقعه بأنه خلال قمة الحلف التى ستعقد بنهاية شهر يونيو الجارى بالعاصمة الإسبانية (مدريد)، سيتم الموافقة على توفير حزمة مساعدات شاملة لأوكرانيا لمساعدتها على المدى الطويل للانتقال من مرحلة المعدات التى تعود إلى عصر الاتحاد السوفيتى إلى المعدات التى يعتمد عليها الحلف.

ووصف ستولتنبرج قرار فنلندا والسويد التقدم بطلب للانضمام للحلف بأنه "تاريخى"، مشيرا إلى أن الحلف يعمل حاليا بشكل فعال على الخطوات المقبلة، مع الأخذ فى الاعتبار المخاوف الأمنية الخاصة بكافة الأعضاء فى الحلف.