أسلحة للناتو.. ضربة روسية جديدة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوف - إن المقاتلات الروسية دمرت أربعة مدافع هاوتزر M777 الأمريكية ومحطة حرب إلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية. وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 فى منطقة دونيتسك، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوى اعترضت 12 قذيفة من طراز Uragan MLRS فى مناطق دونيتسك ولوجانسك. ولفت المتحدث إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت نظامى دفاع جوى من طراز Buk-M1، وموقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومركز اتصالات فى منطقة دونيتسك، إضافة إلى مستودعات الذخيرة فى منطقة لوجانسك بصواريخ روسية عالية الدقة.

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