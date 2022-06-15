عاجل- الفيدرالى الأمريكى يستعد لرفع أسعار الفائدة

جدة - نرمين السيد - ويتوقع صانعو السياسة فى البنوك المركزية، أن يزيد من سعر الفائدة على الدولار بمعدل أكبر من المنتظر خصوصا مع ارتفاع نسب التضخم بالولايات المتحدة إلى 8.6 % فى مايو الماضى، ليتجاوز توقعات المؤسسات المالية عند 8.3 %. ويتوقع الاقتصادين ارتفاعات متتالية فى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الشهر الحالى والشهر المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".

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