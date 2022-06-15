العالم اليوم - دعم مالي أوروبي لتأمين الموقف الغذائي في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:23 مساءً - تعتزم المفوضية الأوروبية دعم مصر بـ 100 مليون دولار من أجل تأمين الموقف الغذائي خلال الفترة المقبلة ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أوروبا ستدعم مصر بـ 100 مليون دولار من أجل تأمين الموقف الغذائي خلال الفترة القادمة ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح بسبب أزمة أوكرانيا.

يأتي المؤتمر الصحفي المشترك بعد مباحثات أجرتها فون دير لاين مع الرئيس المصري لزيادة التعاون بين الجانبين، وتعزيز الروابط في العديد من الموضوعات، ومواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا.

وأفادت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن المباحثات ناقشت عدة موضوعات أهمها الأمن الغذائي وما سببته الأزمة الروسية الأوكرانية في وقف إمداد الحبوب للعالم أجمع.

وأوضحت أن أوروبا ستدعم مصر بـ 100 مليون دولار حاليا لتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة، وتأمين الموقف الغذائي، كما أنها ستدعم المنطقة بـ3 مليارات يورو لمواجهة تداعيات الأزمة.