العالم اليوم - النيابة تطالب بالسجن سنة و8 أشهر لبلاتيني وبلاتر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:23 مساءً - طلب مكتب المدعي العام السويسري، الأربعاء، عقوبة السجن لمدة سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ، بحق الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لصالح نجم كرة القدم السابق.

وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 يوليو المقبل، في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات.

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