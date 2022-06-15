نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية بالاسم 2022 الترم الثاني عبر بوابة الازهر الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية بالاسم 2022، ما زال البحث مستمر عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية بالاسم 2022، وذلك بعد إتمام ماراثون الامتحانات بطريقة طبيعية دون حدوث المشاكل أو العوائق، وقد جاءت اختبارات الشهادة الابتدائية الازهرية ظل مستوى عادي ليوافق المستوى المتوسط للطلاب والطالبات، متوافقا مع ما تم دراسته لمقررات المواد المختلفة، هذا ونحن في انتظار اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل مشيخة الأزهر لنتيجة نهاية العام الشهادة الابتدائية الازهرية، وسوف تطرح النتائج على بوابة الأزهر، للاستعلام عن النتيجة بسهولة دون الذهاب إلى المدارس الأزهرية والتعرض للزحام وانتشار عدوى كورونا، ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية بالاسم 2022، تابعونا من خلال التقرير التالي.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية بالاسم 2022

ينتظر الكثير من طلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية بالاسم 2022 بقلق بالغ وخاصة بعد انتهاء الامتحانات في ظل التشديد من قبل المسؤولين على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب تفشي وباء كوفيد والحفاظ على الطلاب من الإصابة وقد تمت أعمال الامتحانات بصورة مرضية للجميع، وتم الشروع في عمل الكنترولات لكافة إدارات الأزهر على مستوى الجمهورية، في عملية التصحيح والمراجعة والتدقيق وتجميع الدرجات ومراجعتها وبعدها ستعرض على وكيل الأزهر ليتم اعتمادها وتحضير النتيجة للجميع.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية بالاسم 2022

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن توفير خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2022 بمجرد اعتمادها وظهورها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم جلوس الطالب بصورة سريعة، حيث أعلن الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني أنه سوف يقوم باعتماد النتيجة بعد قليل بشكل رسمي، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الازهرية وذلك كالتالي:

ادخل بوابة الأزهر الإلكترونية.

اضغط نتيجة الشهادة الابتدائية.

اكتب رقم جلوس المستعلم عنه.

ستظهر صفحة بيانات بها معلومات عن الطالب وبيان بكافة الدرجات لكل مادة والمجموع الكلى.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022

وخلال دقائق سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 على مستوى الجمهورية، وفي صباح الغد سيتم اتاحتها في المعاهد الازهرية بشكل رسمي، من خلال بيان رسمي بالدرجات في كل المواد.