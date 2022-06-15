نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2022 نتائج الصف الثاني عشر عبر وزارة التربية بوابة خدمات الجمهور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2022 الفصل الدراسي الثاني 2021\2022، هو أكثر ما يتم البحث عنه خلال هذه الأيام من قبل طلاب وطالبات الصف الثاني عشر قطر 2022 وأولياء الأمور، وذلك بعد أن أدى الطلاب والطالبات الاختبارات بدايةً من 29 مايو الماضي وحتى 09\06\2022، وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر بواسطة لجان التصحيح التابعة لها، بتصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب ومراجعتها ورصد الدرجات تمهيداً لاعتمادها ورفعها على موقع وزارة التربية في قطر وموقع بوابة خدمات الجمهور eduservices.edu.gov.qa.

قامت وزارة التربية والتعليم في قطر باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا الخطير، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والطالبات وجميع المنتسبين للتربية والتعليم من معلمين وإداريين وعمال، حيث قامت الوزارة بلجانها المختلفة بتجهيز جميع المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في جو يسوده الراحة والطمأنينة، وقد أدى أكثر من 12000 طالب وطالبة الامتحانات دون أي معوقات.

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2022

ازداد البحث بصورة كبيرة عن نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 نتائج الصف الثاني عشر قطر 2022، فقد انتهت الاختبارات في التاسع من شهر يونيو الجاري الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021\2022، ومنذ انتهاء الاختبارات وجميع الطلاب يبحث عن موقع نتائج الثانوية العامة قطر 2022 وطريقة استخراج النتيجة، وهذا ما سوف نلقي الضوء عليه في الفقرة التالية من هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

رابط نتائج الصف الثاني عشر قطر 2022

يتم استخراج النتائج إلكترونياً عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر رابط بوابة خدمات الجمهور.

النقر على أيقونة “نتيجة الثانوية العامة”.

إدخال رقم المقعد الخاص بالطالب\ة والنقر على عرض النتيجة.

بوابة خدمات الجمهور وزارة التربية والتعليم eduservices.edu.gov.qa

بوابة خدمات الجمهور هي بوابة إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر. وتقدم البوابة العديد من الخدمات الإلكترونية ومن أهم هذه الخدمات. خدمة استخراج نتائج الطلبة ومعادلة الشهادات وكذلك التحقق من الشهادات. بالإضافة إلى النقل الإلكتروني بين المدارس وكذلك التسجيل الإلكتروني للطلبة. بالإضافة إلى المنح الدراسية والابتعاث الحكومي وقائمة بالجامعات المعتمدة وخدمات التوظيف. والخدمات الإضافية لنقل وتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة قطر 2022

اعلان نتائج الشهادة الثانوية بداية الأسبوع القادم⁰كما كشف سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إعلان النتائج.⁰وأن نتائج الاختبارات مبشرة وأن لا تقل عن مستوى نتائج السنوات الماضية[email protected]_Edu #قطر — عبدالله غانم البنعلي المهندي (@boghanem73) اعلان نتائج الشهادة الثانوية بداية الأسبوع القادم⁰كما كشف سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إعلان النتائج.⁰وأن نتائج الاختبارات مبشرة وأن لا تقل عن مستوى نتائج السنوات الماضية..@Qatar_Edu #قطر — عبدالله غانم البنعلي المهندي (@boghanem73) June 11, 2022

لم يتم تحديد موعد معين من قبل وزارة التربية في قطر يتم فيه إعلان نتائج الصف الثاني عشر قطر 2022. لكن من المتوقع أن يتم الإعلان خلال نهاية هذا الأسبوع أو مع بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير. فقد صرح الدكتور عبد الله بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر موقعه الرسمي في تويتر. أن نتائج الصف الثاني عشر قطر 2022 مع بداية الأسبوع القادم وصرح سيادته أن النتائج مبشرة ولا تقل عن مستوى نتائج السنوات الماضية.