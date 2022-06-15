نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد ent cnte لاستخراج نتائج الامتحانات ومعدل السداسي الثالث 2022 في المقال التالي
الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد ent cnte ، أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية مدرستي لاستخراج المعدل السنوي وكذلك درجات التلاميذ في السداسي الثالث للعام 2021-2022. كما أن الفضاء الرقمي يتيح لأولياء الأمور معرفة أدق التفاصيل التي يرغب في الحصول عليها على سبيل المثال معرفة النتائج المتحصل عليها في الواجبات المدرسية ومتابعة سلوك التلميذ والاطلاع على سجل الحضور اليومي وملاحظات الأساتذة. ومع انتهاء العام الدراسي الحالي واجتياز تلاميذ المرحلة الابتدائية لامتحانات السداسي الدراسي الثالث في الأيام القليلة الماضية عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تونس عمليات بحث رهيبة عن رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال.
الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد ent cnte
ننشر لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري الموقع الرسمي الذي يستطيع من خلاله ولي التلميذ الذي يدرس في المستوى التعليمي الابتدائي الحصول على نتائج امتحانات السداسي الثالث بشكل إلكتروني دون عناء التنقل خارج المنازل خاصة في ظل الظروف الصحية التي تعرفها الدولة التونسية وسعي وزارة التربية والتعليم التونسية لتسهيل عملية التعرف على نتائج ومعدلات التلاميذ من قبل أوليائهم عبر الدخول على الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية واتباع جميع الخطوات التي سنذكرها أدناه.
موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية
تسعى وزارة التربية والتعليم في تونس إلى استحداث المنظومة التربية بشكل دوري. من خلال إدخال تعديلات جديدة واستحداث مواقع إلكترونية يمكن من خلالها الدراسة عن بعد. وكذلك الاطلاع على كل ما يخص التلميذ بكل إلكتروني دون التنقل إلى المدارس من قبل الأولياء. وللاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بالفص الدراسي الثالث ما على الولي سوى تطبيق الخطوات التالية:
- أول خطوة وهي الولوج على موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية
- ثانيا: تثبيت تطبيق مدرستي على جوالك الشخصي
- ثالثا: الدخول على التطبيق وتختار الولاية التابعة لك التي يدرس فيها أبنائك
- رابعا: اختر المدرسة التي يدرس فيها الطالب وأدخل كافة بيانات الدخول التي تم إرسالها لك عبر البريد الإلكتروني المسجل به.
- خامسا: اختيار خانة دخول ولي أو تلميذ والنقر على مربع دخول. ثم اضغط على مربع أعداد الامتحانات، ثمّ اختيار السداسي الثالث.
- سادسا: ستظهر لك المواد الدراسية مع الأعداد التي تحصل عليها التلميذ مع معدل السداسي الثالث والرتبة المتحصل عليها والمدونة على موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد ent cnte.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد ent cnte لاستخراج نتائج الامتحانات ومعدل السداسي الثالث 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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