فرنسا تعتقل قياديا داعشيا فى مالى

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأركان الفرنسية، "أدت عملية نفذتها قوة برخان إلى القبض على أمية ولد البقاعى، المسؤول الكبير فى تنظيم داعش فى الصحراء الكبرى". يشار إلى أن هيئة الأركان الفرنسية، كانت قد أعلنت منذ عدة أيام، أن الجيش الفرنسى سيغادر رسميا قاعدة "ميناكا" العسكرية شمال شرق مالى فى نهاية الصيف، ويسلمها للقوات المالية، مشيرة إلى أنه "لا توجد خطط لنقل تاكوبا إلى النيجر".

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