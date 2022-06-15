الرئيس العراقى: الإرهاب كلفنا موجات نزوح داخلية وخارجية واسعة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الأربعاء، أن العراق عانى كثيرا من الإرهاب الذى أدى لموجات نزوح داخلية وخارجية واسعة، مشيرا إلى ضرورة وضع استراتيجيات لمكافحة الفكر المتطرف.





وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقى - أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن صالح استقبل فى قصر السلام ببغداد نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية أوجوشى دانيلز، حيث أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الهجرة الدولية. وأشار صالح إلى أهمية تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين، مع احترام القانون الدولى الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم. من جانبها، أكدت أوجوشى دانيلز دعم منظمة الهجرة الدولية للعراق فى ملف الهجرة، ودعم انضمامه لمجلس الدول الأعضاء فى المنظمة، ليكون مؤثرا وفاعلا.

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