بكين: البر الرئيسى لن يسمح بفصل تايوان عن الصين

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة بالصين ما شياو قوانج، أن البر الرئيسى الصينى سيرد بنشاط وحزم على أى استفزازات من الانفصاليين الداعمين لما يسمى "استقلال تايوان".





وأوضح ما شياو قوانج - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية اليوم الأربعاء - أن البر الرئيسى يلتزم بالمبادئ الأساسية لإعادة التوحيد السلمى وبمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ومستعد للعمل بأقصى جهد لتحقيق هذه الغاية، مشددا على أن البر الرئيسى لن يسمح أبدا بفصل تايوان عن الصين. وأشار إلى أن التوترات بين جانبى مضيق تايوان ناتجة عن تواطؤ الحزب الديمقراطى التقدمى التايوانى مع قوى خارجية، بالإضافة إلى أجندات دول معينة لاحتواء الصين من خلال التلاعب بقضية تايوان. وحذر المتحدث الصينى من أنه إذا استمرت سلطة الحزب الديمقراطى التقدمى فى إساءة تقدير الموقف ووصل استفزازها إلى "الحد الأقصى"، فإن البر الرئيسى لن يتردد فى اتخاذ إجراءات لإحباط محاولاتها.

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