نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان ننشر” جدول الثانويه العامه 2022.. جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي “3 ثانوي” الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول الثانوية العامة، لا يوجد شك أن المرحلة الثانوية من أهم المراحل الدراسية في حياة أي طالب كونها هي البوابة لدخول الثانوية العامة وعليه يستعد الان طلاب وطالبات الثانويه العامه لاستقبال امتحانات نهايه العام للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وسط حالة من القلق المعتاد في مثل هذه الفترة من كل عام كون ماراثون الامتحانات على وشك البداية ويبحث عدد كبير من طلاب الثانويه العامه عن جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 وعليه يقدم لكم موقعنا ثقفني كل ما يخص جدول الثانوية العامة بالايام وتوزيع المواد للشعبتبن الأدبية والعلمية تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

امتحانات الثانوية العامة 2022

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالتصريح أنه من المقرر أن امتحانات الثانويه العامه للمواد الأساسية سوف تكون في يوم السادس والعشرون من بوليو وهذا بدلا من الحادي عشر من يوليو على أن تنتهي تماما في السادس والعشرون من يوليو وقد اتخذت وزارة التربية والتعليم كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب من انتشار فيروس كوفيد19.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

_ يوم الاحد الموافق 26 من يونيو بإمتحان اللغة العربية لكلا من الشعبة الأدبية والعلمية.

_ بعد ذلك امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك للشعبتين أيضا الأدبية والعلمية سيكون هذا يوم الثلاثاء 28 من يونيو.

_ استكمالا امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية سيكون يوم الأحد الموافق 3 يوليو ونفس اليوم امتحان الجغرافيا الشعبة الأدبية.

_ امتحان الرياضيات التطبيقية و الديناميكا لشعبة علمي رياضة وهذا يوم الثلاثاء الموافق 5 من يوليو.

_ امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمية والأدبية يوم الخميس 7 يوليو ومن ثم اجازة عيد الأضحى المبارك من 9 يوليو حتى 12 يوليو.

_ وبعد إجازة عيد الفطر امتحان التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية يوم الخميس الموافق 14 من يوليو.

_ امتحان مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية وامتحان الجيولوجيا للشعبة العلمية، ومادة الرياضيات البحتة التفاضل لشعبة علمي رياضة ، الاحد الموافق 17 من يوليو.

_ امتحان مادة الرياضة البحتة يوم 19 من يوليو.

_ واخيرا امتحانات الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية و الأحياء علمي علوم، و مادة الرياضيات التطبيقية لعلمي رياضة، الخميس 21 من يوليو.

أيام قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي وعليه تكاثفت محركات البحث عن تفاصيل الجدول الخاص بامتحانات الثانويه العامه للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بمصر الجدول للطلاب وهو الآن متاح على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في السادس والعشرون من يونيو وتنتهي في الحادي والعشرين من يوليو.

جميعا نمر بحالة من القلق والتوتر حيال موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 كون تلك المرحلة تمثل أهمية كبيرة في حياة أي طالب في الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية وقد أعلنت وزارة التربيه والتعليم الجداول الخاصة بالشعبتين على الموقع الرسمي الخاص بها ويمكن الان تحميل الجدول بكل سهولة بمجرد الدخول على الموقع.

في مثل هذه الأيام من كل عام يعيش طلاب الصف الثالث الثانوي حالة من القلق والتوتر حيال قرب موعد امتحانات الثانوية العامة وعليه يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانويه العامه عن جدول امتحانات للشعبتين الأدبية والعلمية وهو ظهر بالفعل ويستثنى للطلاب تحميله عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية بمجرد الدخول عليها.