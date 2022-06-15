نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن طالع.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 الترم الثاني، كان ولا زال يبحث عدد كبير من طلاب الشهاده الابتدائيه الازهريه عن موعد النتائج وقد تكاثفت محركات البحث من الطلاب واولياء الامور يوميا حول موعد إعلان النتائج الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وجدير بالذكر أن طلاب المرحله الابتدائيه الازهريه قد سبق وقاموا بأداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في الخامس والعشرين من مايو الماضي وانتهت الامتحانات في الحادي والثلاثون من نفس الشهر ومن ثم بدأت هيئات التدريس في المعاهد والمدارس الأزهرية المنتشرة في محافظات مصر بالعمل على تصحيح الامتحانات وكذلك بدأت اعمال الكنترول الخاصة بالمراجعه ورصد الدرجات استعدادا الى اعلان نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم تغطية كاملة عن كل ما يخص نتائج المدارس الازهريه تبيع السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022

صرح الأستاذ الدكتور الدكتور “محمد عبد الرحمن” والذي يشغل منصب وكيل الأزهر الشريف أنه إلى الآن أعمال الكنترول مازالت قائمة إلى الآن وبخصوص السؤال المتكرر عن موعد إعلان نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية وكذلك الاعدادية فمن المقرر أن تظهر على بوابة الأزهر الالكترونية بمجرد الانتهاء من أعمال الكنترول.

وأشار إلى أنه يجب أن يحب أن تأخذ عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها مسارها الصحيح لضمان تحقيق العدل لكافة الطلاب فلا داعي للقلق تماما خاصة وأن النتائج على وشك الظهور في نهاية الأسبوع الجاري.

رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإبتدائية من الأزهر الشريف 2022

طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية كما ذكرنا بالاعلى نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني على وشك الظهور في خلال أيام وعليه قامت إدارة الأزهر التعليمية بتوفر لينك خاص لرفع نتائج الطلاب عليه على أن يتم الحصول على النتائج من خلاله باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب باستخدام هذه الخطوات:

الخطوة الأولى يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية يقوم الطالب بالضغط على خير نقوم بالضغط على “نتيجة الشهادة الابتدائية بالازهر الشريف” لعام 2022 ومن ثم نقوم بالضغط على الفصل الدراسي الثاني.

وأخيرا ثم نسجل رقم الجلوس ونضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية هي من أكثر الكلمات التي تظهر على مؤشر بحث جوجل كروم بمجرد كتابة كلمة نتيجه حيث يبحث عدد كبير من طلاب الشهاده الابتدائيه الازهريه عن موعد اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 خاصة وأن الامتحانات قد انتهت فعليا في الحادي والثلاثين من مايو الماضي وقد صرح مصدر مسؤول من داخل وزاره التربيه والتعليم أنه من المقرر أن تعلن النتائج الخاصة للمرحله الابتدائيه الازهريه خلال الساعات القليله القادمه.

ما بين القلق والتوتر حالة تسيطر على طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية خاصة أنهم ينتظرون بفارغ الصبر الموعد الرسمي الخاص بإعلان النتائج الدراسية عن الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في 2021-2022 وقد صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم أن النتائج على وشك الظهور خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يتم رفعها على موقع بوابة الأزهر الاليكترونية.