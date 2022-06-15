روسيا تدعو لرفع القيود عن توريدات الغذاء إلى اليمن

جدة - نرمين السيد - دعا نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، إلى رفع القيود عن توريدات الغذاء إلى جميع أنحاء اليمن، مرحبا بتمديد الهدنة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثى لمدة شهرين آخرين.





وقال بوليانسكى- خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى حول اليمن، اليوم الأربعاء - إنه "فى الفترة الأخيرة يمكن رؤية التوجهات الإيجابية أكثر فأكثر فى النزاع العسكرى السياسى المستمر منذ سنوات"، معربا عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذى تم التوصل إليه ضمن اللجنة الأممية بشأن تشكيل فريق العمل للاتصال الدائم بشأن انتهاكات الهدنة فى اليمن. وثمن بوليانسكى دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى اليمن هانس جروندبرج فى تطبيق اتفاق الهدنة، لافتا إلى أن تنفيذ الطرفين لجميع شروط الهدنة والتخلى عن الاستفزازات أحادية الجانب سيسمح بتثبيت التوجهات الإيجابية فى الأزمة اليمنية، والانتقال إلى التسوية السياسية الشاملة.

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