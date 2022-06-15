عاجل- مقتل شرطيين فى إطلاق نار بـ كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الأمريكية، إن الشرطة كانت تتعامل مع حادث طعن محتمل فى فندق سيستا إن، وتعرض أفرادها لإطلاق نار فور وصولهم، كما تم مقتل المشتبه به. ويأتى إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعى، وقعت إحداها فى نهاية الأسبوع الماضى بالقرب من ملهى ليلى فى ولاية تينيسى، وخلفت 3 قتلى و14 مصابا.

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