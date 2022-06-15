العراق يطلق عملية أمنية واسعة فى ديالى وصلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية -فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "انطلقت فجر اليوم عملية أمنية واسعة اشتركت فيها قطعات من الجيش العراقى لقيادات العمليات (صلاح الدين - سامراء - ديالى) بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وتستهدف العملية تفتيش مناطق وادى العظيم". وأضاف "فى الوقت ذاته، انطلقت عملية أمنية واسعة أيضًا مشتركة بين الجيش العراقى (الفرقة الأولى) بإسناد طيران الجيش فى مناطق شمال المقدادية وحوض نهر ديالى".

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