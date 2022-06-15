فاتورة حرب أوكرانيا.. أسعار السلع الزراعية بألمانيا تسجل قفزات حادة

قال مكتب الإحصاء الاتحادى، إن منتجات السلع الزراعية ارتفعت بنسبة 40% فى أبريل الماضى، مشيرا إلى أن هذه أكبر زيادة فى الأسعار على أساس سنوى منذ بدء المسح فى عام 1961.
وبحسب المكتب، ارتفعت أسعار المنتجات النباتية بنسبة 45.7% والمنتجات الحيوانية بنسبة 35.8%.
وعزا المكتب الزيادة الهائلة فى أسعار المنتجات، إلى ارتفاع أسعار الحبوب منذ يوليو 2020، والتى زادت بنسبة 77.6% فى أبريل الماضى على أساس سنوى، فضلا عن تأثير حرب أوكرانيا والتى أدت إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل فى السوق العالمية وتسببت فى زيادة ارتفاع الأسعار.
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