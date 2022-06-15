فاتورة حرب أوكرانيا.. أسعار السلع الزراعية بألمانيا تسجل قفزات حادة

جدة - نرمين السيد - لاتزال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى بدأت فى 24 فبراير الماضى، تلقى بظلالها الثقيلة على الاقتصاد فى جميع أنحاء العالم، تحديدا فى ألمانيا التى أصبحت تعانى من ارتفاع أسعار منتجات السلع الزراعية.





قال مكتب الإحصاء الاتحادى، إن منتجات السلع الزراعية ارتفعت بنسبة 40% فى أبريل الماضى، مشيرا إلى أن هذه أكبر زيادة فى الأسعار على أساس سنوى منذ بدء المسح فى عام 1961.

وبحسب المكتب، ارتفعت أسعار المنتجات النباتية بنسبة 45.7% والمنتجات الحيوانية بنسبة 35.8%.

وعزا المكتب الزيادة الهائلة فى أسعار المنتجات، إلى ارتفاع أسعار الحبوب منذ يوليو 2020، والتى زادت بنسبة 77.6% فى أبريل الماضى على أساس سنوى، فضلا عن تأثير حرب أوكرانيا والتى أدت إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل فى السوق العالمية وتسببت فى زيادة ارتفاع الأسعار.