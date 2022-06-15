نداء عاجل من بولندا للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "بولندا" اليوم الأربعاء، أن مورافيتسكى وجه هذا النداء خلال اجتماع مع رؤساء دول وحكومات الدنمارك وهولندا ورومانيا وبلجيكا ولاتفيا والبرتغال فى لاهاى بهولندا أمس، وبحضور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، حيث ركزت المحادثات على المساعدة العسكرية لأوكرانيا التى مزقتها الحرب.

وبعد الاجتماع، قال رئيس الوزراء البولندى للصحفيين "من المهم أن نعزز علاقاتنا عبر الأطلسى فى مواجهة التهديدات الروسية، وأدعو الجميع لمساعدة أوكرانيا بتزويدها بالسلاح والدعم اللازم".

وحث مورافيتسكى الدول الأخرى على دعم محاولة أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى قائلًا "من المهم دعم طموحات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، نحن ندعم تطلعاتهم فى الحصول على وضع المرشح فى أقرب وقت ممكن لأن الشعب الأوكرانى يحتاج إلى الأمل".

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية عن تقييمها لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع، وفى حال ما كان التقييم إيجابيًا، فستقرر حكومات الكتلة البالغ عددها 27 حكومة ما إذا كانت ستمنح وضع مرشح لأوكرانيا، فيما يتطلب القرار الموافقة بالإجماع.