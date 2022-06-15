عاجل- مطار جنيف يوقف رحلاته حتى إشعار آخر

جدة - نرمين السيد - قالت خدمة المراقبة الجوية "سكايجايد"، فى بيان لها، إن "عطلاً تقنيًا حدث فى المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية فى الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوى السويسرى أمام حركة النقل لأسباب أمنية".

وبحسب البيان، أوقفت سويسرا رحلاتها فى جنيف وزيورخ، وحولت 4 رحلات جوية قادمة من جوهانسبرج ودبى وشيكاغو ومونتريال صباح الأربعاء، بسبب مشكلة تقنية.