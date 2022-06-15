جدة - نرمين السيد - قالت خدمة المراقبة الجوية "سكايجايد"، فى بيان لها، إن "عطلاً تقنيًا حدث فى المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية فى الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوى السويسرى أمام حركة النقل لأسباب أمنية".
وبحسب البيان، أوقفت سويسرا رحلاتها فى جنيف وزيورخ، وحولت 4 رحلات جوية قادمة من جوهانسبرج ودبى وشيكاغو ومونتريال صباح الأربعاء، بسبب مشكلة تقنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مطار جنيف يوقف رحلاته حتى إشعار آخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.