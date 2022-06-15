عاجل- عودة الملاحة الجوية تدريجيا فى مطار جنيف

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات السويسرية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، توقف الرحلات الجوية فى مطار جنيف حتى إشعار آخر، نتيجة عطل معلوماتى.

وقالت خدمة المراقبة الجوية "سكايجايد"، فى بيان لها، إن "عطلاً تقنيًا حدث فى المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية فى الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوى السويسرى أمام حركة النقل لأسباب أمنية".