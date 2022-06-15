العالم اليوم - اتفاق لزيادة صادرات الغاز بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:22 صباحاً - وقعت كل من مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل مذكرة تفاهم لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وبهدف إمداد اوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.

جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي يعقد في القاهرة الأربعاء.

تسعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الطاقة عبر امدادات الغاز القادمة من إفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط لتعويض واردات الغاز الروسي.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن الاتفاق سيسمح لأول مرة بتصدير "كميات كبيرة" من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وتوقع مسؤولون نقل الغاز الإسرائيلي إلى محطات تسييل في مصر ثم شحنه شمالا إلى السوق الأوروبية، بحسب "رويترز".

وأفادت الوزارة الإسرائيلية بأن الاتفاق الإطاري سيوقع بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر.

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إسرائيل للمساعدة في تقليل اعتماده في الطاقة على روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وأبلغت فون دير لاين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس "نريد تعزيز تعاوننا في الطاقة مع إسرائيل."