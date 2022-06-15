عاجل:- صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر ذو الحجة هل قبل عيد الأضحى المبارك استعلم sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة عاجل:- صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر ذو الحجة متى موعده ورابط التسجيل للجدد sbis.hrsd هذا ما سنستعرضه معكم، حيث مع بداية كل شهر يبدأ العديد من المواطنين المستحقين للدعم في التساؤل عن موعد نزول المعاش للبرامج الاجتماعية المختلفة ومنها الضمان الاجتماعي المطور الذي يُعد إحدى أنظمة الضمان الجديدة التي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً بديلاً للنظام القديم والذي مازال قيد العمل بالتوازي مع النظام المطور إلى أن يتم إيقافه خلال الشهور القليلة المقبلة، وقد تصدر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور مؤشرات محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة خاصةً مع اقتراب صرف الدفعة الجديدة المقررة لشهر يونيو الجاري، وفي هذا الإطار نقدم لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن موعد صرفه وطريقة التسجيل في المنصة الخاصة بالنظام الاجتماعي الجديد.

كما تعودت المملكة العربية مواطنيها علة دعمهم والوقوف بجانبها في كل الأوقات، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن نشأة النظام الإلكتروني المعاش الاجتماعي المطور، وهو نظام تعاون مشترك بين وزارة الموارد البشرية وبين التنمية الاجتماعية من أجل مساعدة المواطنين السعودين على رفع مستواهم الاجتماعي من تحت خط الفقر ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار.

عاجل:- صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر ذو الحجة

وقد حددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف الدفعة الشهرية من الضمان المطور وهو مطلع كل شهر هجري حيث سيتم الصرف في اليوم الخامس، ويتم حالياً صرف الدفعة الخاصة بشهر يونيو ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة للشهر القادم في الخامس من ذي الحجة الموافق 3 يوليو 2022 حيث سيتم إيداع المعاش في الحسابات البنكية الجارية للمستحقين ويمكن سحبها من ماكينات الصراف الألي أو بطريقة مباشرة من خلال البنك.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً أنه لن يتم عمل تحويل تلقائي لأسماء مستحقي الضمان الاجتماعي من منصة النظام القديم إلى نظيرتها الخاصة بالنظام المطور وأنه يجب على المواطنين المستحقين للدعم بتقديم طلب للتسجيل في منصة النظام المطور قبل إنقضاء المهلة المقررة مسبقاً، ويمكنكم التسجيل من خلال الخطوات التالية.

فتح الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على زر تسجيل جديد للقيام بتسجيل الشخص المستحق.

إدخال البيانات الخاصة بالشخص المستحق في الخانات المخصصة لها.

كتابة كلمة المرور ثم قم بالضغط على زر الموافقة على الأحكام.

انقر على زر التسجيل.

بعد ذلك ستتلقى رسالة على هاتفك المحمول تتضمن رمز التحقق.

قم بإدخال رمز التحقق في المكان المخصص له ثم اضغط على زر توثيق.

قم بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك ليتم تحويل المعاش عليه.

وفي النهاية قم بالضغط على زر حفظ البيانات

وبعد أن يتم تقديم الطلب يخضع لعملية الآيبان والتي تحدد مدى استحقاقه للدعم وتستمر لعشرين يوم كحد أقصى بعدها يتم قبول الطلب أو رفضه.