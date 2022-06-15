نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [link] نتائج الثانوية العامة 2022 قطر عبر بوابة خدمات الجمهور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على كيفية استخراج نتائج الثانوية العامة قطر 2022، وهذا خاصة بعد الإعلان الرسمي من قبل أحد المسئولين الكبار في وزارة التربية والتعليم القطرية عن نتائج الصف الثالث الثانوي “الثانوية العامة قطر” أنها ستكون خلال هذا الأسبوع، وهذا ما يعني أنها ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة ويمكن أن تظهر في أي لحظة الآن، وخاصة مع اقتراب انتهاء هذا الأسبوع، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة بكل سهولة، فتابع معي أخي وأختي الطلاب بالثانوية العامة.

الثانوية العامة قطر 2022

وقد بدأت الاختبارات النهائية الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022 الثانوية العامة بقطر منذ حوالي شهرا، وقد انتهت الاختبارات منذ فترة ليست بالطويلة، وبدأت بعدها عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات بشكل دؤوب من قبل السادة المعلمين في مختلف أنحاء قطر.

حيث تم تأدية الاختبارات هذا العام حضوريا بالمدارس مئة بالمئة بشكل طبيعي، وينتظر الطلاب والطالبات النتائج الخاصة بهم، والتي ننتظرها في أي لحظة بالوقت الحالي، فتابع معنا أولا بأول.

موعد نتائج الثانوية العامة قطر 2021-2022

وقد تم الإعلان بالفعل عن الفترة التي ستنزل بها نتائج وشهادات الطلاب إلكترونيا، حيث أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية السيد الدكتور إبراهيم النعيمي عن أن النتائج ستكون خلال هذه الأسبوع، وبالفعل الأسبوع الجاري قد قارب على الانتهاء، فنتوقع أن تصدر النتائج على الأكثر بيومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

وهذا ما يظهر جليا في موقع وزارة التربية والتعليم القطرية “بوابة خدمات الجمهور”، حيث إن الموقع المؤهب بالفعل على نزول النتائج في أي لحظة، وهذا ما ستلاحظه بشكل واضح داخل الموقع الإلكتروني، فتابع معي، وقد تابعنا معكم النتائج الخاصة بالفعل الدراسي الأول.

رابط نتائج الطلاب “بوابة خدمات الجمهور QA”

ويمكنكم متابعة ظهور النتيجة التي يمكن أن تظهر في أي لحظة عبر الموقع الإلكتروني بكل سهولة، حيث إنها فور إتاحتها يمكنك أن تكون أول من يستعلم عنها بكل سهولة، وهذا عبر الخطوات التالية:

اذهب إلى بوابة خدمات الجمهور عبر الرابط التالي eduservices.edu.gov.qa.

ثم اضغط على نتيجة الثانوية العامة.

بعدها اذا ظهرت لك الخانة، اكتب رقم الجلوس أو الرقم المدني القطري حسب المطلوب.

ثم اضغط على عرض لتظهر لك النتيجة.

اذا لم تظهر لك النتيجة وظهر قيد الانتظار أو جاري الرفع حاول لاحقا.

وفي حالة واجهت أي مشكلة فقم بترك تعليقا لنا بالأسفل، وسوف نرد عليك في أسرع وقت ممكن، فتابع أول بأول.

هذا كان مقالنا عن نتائج الثانوية العامة قطر، والتي يفصل بيننا وبينها ساعات قليلة فقط على ظهورها، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وفي حالة وجود أي اسئلة أو استفسارات، أو واجهتم أي شكل من أشكال المشاكل، فلا تتترددوا في ترك تعليق لنا بالأسفل، وسنحاول قدر استطاعتنا على مساعدتكم في أسرع وقت ممكن، وهذا في موقعكم ثقفني.