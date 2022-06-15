برقم الجلوس رابط نتيجة الشهاده الابتدائية والاعدادية الأزهرية azhar.eg

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهاده الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2022 التي يتطلع الي معرفتها الكثير من طلاب الأزهر، الذين كانوا قد دخلوا امتحانات الشهاده الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2022، حيث كانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية وكذلك الشهادة الأزهرية يوم الأربعاء 25 من شهر مايو 2022، وانتهت الامتحانات لطلاب الصف السادس الابتدائي الازهري يوم 31 مايو 2022، بينما انتهت اختبارات الصف الثالث الاعدادي في الأول من يونيو.

بعد ذلك بدأت كنترولات الأزهر في جميع المحافظات تصحيح أوراق اجابات الطلاب في الابتدائية الأزهرية، وفي الشهادة الأزهرية، حيث مازالت المراجعة مستمرة لأوراق الاجابات لكي يأخذ كل طالب حقه، ومن المنتظر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الأزهرية خلال الأيام القادمة، حيث كانت ادارة الأزهر الشريف قد تحدثت بشأن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية والمرحلة الابتدائية للأزهر 2022 ستكون قريباً، وذلك لأن قطاع المعاهد الأزهر قدم الخدمة لمعرفة الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية للأزهر للشهادة الثانية 2022، على موقعها الإلكتروني الذي أعلنت أنه وبمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح للمواد الخاصة بالاعدادية والابتدائية، سوف يتم اعتماد المتابعة واعلامنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهر 2022 للترم الثاني.

موعد اعلان نتيجة الشهاده الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2022

أصدر محمد عبد الرحمن الدويني وكيل الأزهر الشريف، تصريحات بشأن موعد اعلان نتيجة الشهاده الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2022، كذذلك لأبنائنا في الخارج، حيث أكد أن النتائج سيتم ظهورها نهاية الأسبوع، كما أكد لجميع الطلاب وأولياء الأمورأن نسبة النجاح سوف قريبة من السنة الماضية.

خطوات معرفة نتيجة الشهاده الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2022

يمكن لجميع الطلاب الذين يرغبون في أن يقوموا بمتابعة اعلان نتيجة الشهاده الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2022، حيث يمكنهم القيام باتباع الخطوات التالية:

1- في البداية عليهم أن يقوموا بالدخول مباشرة الي رابط بوابة الأزهر الرسمية

2- يتم بعد ذلك في الخطوة الثانية أن يقوموا باختيار قطاع المعاهد الأزهرية.

3- ثم في ثالث خطوة يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالطالب فالمتواجدة ي أعلى القائمة.

4- ثم بعد ذلك يتم اختيار نتائج الامتحان.

5- سوف تكون النتيجة متاحة بعد بعد أن يتم الموافقة عليها ثم نقوم بتحميلها على الموقع.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية

يهتم الطلاب في الأيام الاخيرة بالبحث نتيجة الشهاده الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2022، التي ستظهر في آخر هذا الاسبوع، جدير بالذكر أن توزيع درجات الشهادة

القرآن الكريم 100 درجة.

اللغة العربية 100 نقطة.

الرياضيات 100 نقطة.

مادة التربية الإسلامية 100 درجة.

الدراسات الاجتماعية 50 نقطة.

العلوم 50 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 50 نقطة.

أما بالنسبة للمواد التي تكون غير المضافة إلى المجموع مثل التربية الفنية تكون40 درجة، وتكون مادة علوم الحاسب 40 درجة ، والمستوى العالي للمعاهد النموذجية 50 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

مادة اللغة العربية تحتسب من 100 درجة.

مادة الرياضيات تحتسب من 60 درجة.

مادة اللغة الأجنبية تحتسب من 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية تحتسب من 40 درجة.

مادة العلوم 40 تحتسب من درجة.

القرآن الكريم تحتسب من 40 درجة.

أصول الدين تحتسب من 100 درجة.

الفقه تحتسب من 50 درجة.

الثقافة الإسلامية تحتسب من 20 درجة.

وبذلك يكون مجموع التيرم الثاني لطلاب اعدادية الازهر من 490 درجة.