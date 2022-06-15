نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جديد Link” النتائج للطلاب بالكويت الموقع الإلكتروني لوزارة التربية 2021/2022 moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من متابعينا عن رابط نتائج الطلاب الكويت، وهذا خاصة بعد انتظارهم الطويل بخصوص عمليات انتهاء التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وخاصة الطلاب من صفوف النقل بالمتوسط حتى الثانوية، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر الأخبار بخصوص نزول النتائج في الكويت، وكيف يمكنكم استخراجها بالرقم المدني الخاص بكم، وهذا عبر موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي، والتي تتيح العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور ومنها الاستعلامات، فتابعوا معنا أعزائنا الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج الكويت

وقد أنهى طلاب مراحل النقل في الكويت، وخاصة الطلاب من صف أول متوسط حتى الصف العاشر والثاني عشر “أول وثاني ثانوي” الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 2022 منذ أيام، وينتظرون حاليا نتائج الاختبارات الخاصة بهم، والتي تعتمد في ظهورها على سرعة عمليات التصحيح والمراجعة في المدرسة.

نتائج الطلبة صفوف النقل

وما لبثت أن انتهت اختبارات حتى الصف الحادي عشر حتى بدأت عمليات التصحيح والمراجعة في المدارس، ولكن كما نعلم فإن عمليات التصحيح والمراجعة لن تكون بالسرعة الكافية لظهور النتائج بشكل سريع في المدارس.

وهذا يعود إلى أن اختبارات الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2022 ما زالت جارية، وهذا ما يتطلب أن يكون هناك جزء من المعلمين يقومون بأداء عمليات المراقبة وتنظيم الاختبارات في المدارس المختلفة بالكويت، وهذا ما يجعل عدد المعلمين القائمين بالتصحيح هذه الفترة أقل من تصحيح اختبارات الفصل الدراسي الأول على سبيل المثال.

نتائج الثانوية العامة 2022

وأما بالنسبة لنتائج الثانوية العامة، والتي يوجد عليها بحث من العديد من الأشخاص بالكويت، فهذه النتائج ما زال عليها وقت طويل حتى تنزل، حيث إن الاختبارات جارية في الفترة الحالية بالنسبة للقسم العلمي والأدبي والتعليم الديني.

إحصائيات بأعداد الطلبة المتقدمين للاختبارات من الصف الثاني عشر . pic.twitter.com/HwmxVoA4BR — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) إحصائيات بأعداد الطلبة المتقدمين للاختبارات من الصف الثاني عشر . pic.twitter.com/HwmxVoA4BR — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 11, 2022

وستنتهي الاختبارات بيوم 24 يونيو 2022.

وبعدها تبدأ عمليات التصحيح والمراجعة والرصد.

أي أن هناك ما لا يقل عن شهر تقريبا حتى تظهر نتائج الثانوية العامة بالكويت.

رابط نتائج الطلاب الكويت

وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية استخراج النتائج الخاصة بالطلاب، حيث إنه في حالة اذا ظهرت واعتمدتها المدرسة، فستجدونها بالموقع بالرقم المدني، أما في حالة اذا ظهرت نتيجة قديمة أو لم تظهر، فعاود المحاولة بنفس الطريقة مرة لاحقة حتى تظهر النتيجة الجديدة.

حيث تتيح الوزارة لكل الصفوف وكل المدارس النتائج بطريقة سهلة بالرقم المدني في موقعها الإلكتروني، وهذا ما سنتابعه معكم في الأسطر القادمة.

الموقع الالكتروني لوزارة التربية

ويمكنك ان تستخرج نتيجتك بالرقم المدني الخاص بك، والذي ستجده في شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية للمواطن أو المقيم، وهذا عبر تلك الخطوات سيدي المتابع:

اذهب إلى موقع وزارة التربية الكويتية من هنا.

ثم اضغط على النقطة الثالثة من اليسار في الصفحة الرئيسية.

ستظهر لك صورة نتائج صفوف النقل للعام الدراسي 2021 – 2022.

انقر عليها.

سينتقل بك إلى صفحة الاستعلامات ذات اللون الأزرق.

ادخل الرقم المدني للطالب أو الطالبة ثم اضغط على بحث.

لتظهر لك النتيجة في حينها.

هذا كان مقالنا عن كيفية الوصول إلى نتائج الطلاب بالكويت بكل سهولة ويسر، حيث شرحنا لكم كيف تصلون إليها عبر موقع وزارة التربية الكويتية المربع الإلكتروني، وكيف تستخرجونها بالرقم المدني الخاص بالطالب أو الطالبة، وفي حالة واجهتم أية مشكلة فلا تتردد في أن تترك لنا تعليقا بالأسفل، وسنعمل على الرد عليك في أقرب وقت ممكن.