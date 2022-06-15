نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُــنا نتيجتك ..رابط نتيجة الشهادة الاعدادية مرسي مطروح 2022 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية مرسي مطروح، يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بالبحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية مرسي مطروح الترم الثاني والتي من المقرر أن يعتمدها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات خلال الأيام الماضية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح وكيفية الحصول علي نتيجة 3 اعدادي محافظة مطروح برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية مرسي مطروح 2022

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية مرسي مطروح 2022 الترم الثاني، أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم محافظة مرسي مطروح، عن الإنتهاء من أعمال التدقيق ورصد الدرجات في الكنترولات لكافة إجابات الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي ” الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح الفصل الدراسي الثاني”، مشيرة إلي أنه جاري إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة مرسي مطروح مساء اليوم إعلان أسماء الطلاب العشرة الأوائل علي مستوي المحافظة ونشر أسمائهم في لوحة الشرف بمقر مديرية التربية والتعليم الفني محافظة مرسي مطروح.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية مرسي مطروح

وقالت المديرية خلال البيان الصحفي، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح اليوم، عبر الموقع الرسمي لمحافظة مطروح، عقب اعتمادها مباشرة من محافظ مرسي مطروح مساء اليوم، حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي من معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية مرسي مطروح برقم الجلوس، مؤكدة أن أعمال التصحيح تمت بدقة كاملة والإنتهاء من عمليات الرصد وتجميع الدرجات في المرحلة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح 2022 الترم الثاني

وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة مرسي مطروح برقم الجلوس من خلال الدخول علي الرابط التالي واتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية مرسي مطروح 2022 وهي كالتالي:

أولًا: الدخول علي موقع البوابة الإلكترونية محافظة مرسي مطروح.

ثانيًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطلاب.

ثالثًا: ثم النقر علي كلمة بحث.

رابعًا: ثم الانتظار ثواني سوف يتم تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح الترم الثاني 2022.

اعتمد محافظ مرسي مطروح، اللواء خالد شعيب، اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (2021 /2022) بالمحافظة بنسبة نجاح ٨٦،٣ %، بزيادة ٢،% عن العام الماضي، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات ومراجعة الإجابات لطلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة مرسي مطروح، قائمة أسماء الطلاب العشر الأوائل فى الشهادة الإعدادية لعام 2021-2022 والتي ضمت كل من: ” منة الله محمد سامى ” المركز الأول”، حبيبة سامى السيد ” المركز الثاني”، منه الله محمد رمضان ” الثانى مكرر “، مى عمرو السيد “الثانى مكرر”، روان احمد محمود “الثاني مكرر”، عمر محمد احمد “ السادس”، محمود السيد ابراهيم “ السادس مكرر”، ملك محمود أحمد “ السادس مكرر”، هلا حاتم محمد “ التاسع ”، محمد السيد محمد “ العاشر”، مروان حسن السيد “العاشر مكرر”، خالد أحمد عبدالعال ” العاشر مكرر”.