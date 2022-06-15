الصين تسجل رقما صادما لـ إصابات كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة، فى بيان لها، نقلته وكالة رويترز، إن بر الصين الرئيس سجل 235 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، منها 77 إصابة مصحوبة بأعراض، و158 بلا أعراض.

وأكدت اللجنة عدم تسجيل البلاد لأية وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا عند 5226 حالة.

جدير بالذكر، أن بر الصين الرئيسى سجل حتى الآن 225 ألفاً و54 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.