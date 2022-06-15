جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة، فى بيان لها، نقلته وكالة رويترز، إن بر الصين الرئيس سجل 235 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، منها 77 إصابة مصحوبة بأعراض، و158 بلا أعراض.
وأكدت اللجنة عدم تسجيل البلاد لأية وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا عند 5226 حالة.
جدير بالذكر، أن بر الصين الرئيسى سجل حتى الآن 225 ألفاً و54 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تسجل رقما صادما لـ إصابات كورونا فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.