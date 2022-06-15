العالم اليوم - السعودية.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بقيادة الأغذية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:21 صباحاً - أظهرت بيانات حكومية الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 2.2 بالمئة على أساس سنوي في مايو/ أيار، متباطئا عن 2.3 بالمئة في أبريل/ نيسان.

قالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن قطاع الأغذية والمشروبات زاد 4.2 بالمئة وارتفعت أسعار النقل أربعة بالمئة. وأضافت الهيئة أن ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات كان له "تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر مايو 2022 نظرا لوزنه في المؤشر (يزن 18.8 بالمئة)".

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