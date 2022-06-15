الصين تسجل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اايوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، منها 77 إصابة مصحوبة بأعراض و158 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 230 إصابة جديدة، منها 95 إصابة مصحوبة بأعراض و135 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 5226.

وسجلت الصين حتى الآن 225054 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ورصدت العاصمة بكين 25 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 42 في اليوم السابق، و38 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 32 إصابة في اليوم السابق.

كما رصدت شنغهاي 13 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل ثلاثة في اليوم السابق، وحالتين محليتين جديدتين بلا أعراض مقابل 14 في اليوم السابق.