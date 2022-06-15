منظمة الصحة العالمية تعلن عقد اجتماع طارئ بشأن جدري القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:22 صباحاً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعا طارئا في 23 يونيو، لتحديد إن كانت ستصنف تفشي جدري القرود عالميا على أنه “حالة طوارئ صحية عامة” تستدعي قلقا دوليا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تفشي جدري القرود غير عادي ومقلق، متابعا: “لهذا السبب، قررت عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل، لتقييم إن كان هذا التفشي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا”.

وستجتمع لجنة الطوارئ في 23 يونيو لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى مستوى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح جيبريسوس أن منظمة الصحة تعمل أيضا مع شركاء وخبراء من جميع أنحاء العالم لتغيير اسم فيروس جدري القرود والمرض الذي يسبب، وسيتم الإعلان عن الأسماء الجديدة في أقرب وقت.