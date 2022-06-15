روسيا تطلب من أوكرانيا إلقاء السلاح فى معركة سيفيرودونيتسك

ووفقًا لـ "رويترز"، تدعو أوكرانيا، الغرب، إلى إمدادها بمزيد من الأسلحة الثقيلة، بعد أن خصصت روسيا الجزء الأكبر من قوتها النارية لمنطقة دونباس الشرقية، وهو موضوع من المتوقع أن يتم مناقشه بشكل بارز فى اجتماع لوزراء دفاع "الناتو" اليوم الأربعاء فى بروكسل.
وتقول أوكرانيا إن أكثر من 500 مدنى محاصرون إلى جانب الجنود داخل مصنع أزوت للكيماويات حيث قاومت قواتها أسابيع من القصف الروسى فى سيفيرودونيتسك.
وقال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز إدارة الدفاع الوطنى الروسى لوكالة إنترفاكس للأنباء، إن على المقاتلين "وقف مقاومتهم وإلقاء السلاح" ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو"، مضيفًا أنه سَيُسمَح للمدنيين بالخروج من ممر إنسانى.
يشار إلى أن هجوم روسيا على سيفيرودونيتسك فى لوهانسك هو حاليًا النقطة المحورية لمعركة دونباس.
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