العالم اليوم - 10 سنوات سجن.. محكمة مصرية تقضي في حادثة سرقة البالوعات

انتم الان تتابعون خبر 10 سنوات سجن.. محكمة مصرية تقضي في حادثة سرقة البالوعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:15 صباحاً - شهدت محافظة الإسكندرية المصرية، مؤخرا، حادثة غريبة، تمثلت بإحالة شخص سرق غطاء حديديا لبالوعة صرف صحي، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكما قاسيا.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج"، إن شخصا ضبط وبحوزته غطاء بالوعة صرف صحي في دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

ووفق المصدر فقد اعترف المتهم بسرقة الغطاء من فوق بالوعة صرف صحي بشارع عين شمس في الدخيلة، وأنه كان في طريقه لتسليمه لشخص آخر لبيعه مقابل حصوله على مبلغ مادي.

وأفاد تقرير فني تابع لشركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، بأن الغطاء المضبوط مال عام وأن هناك عدة أغطية لبالوعات متعددة في المنطقة مفقودة ويرجح سرقتها، الأمر الذي يترتب عليه أضرار كبيرة سواء بسقوط المارة في البالوعات أو انسدادها نتيجة تعريتها.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأحالت المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بسجن المتهم 10 سنوات لسرقة المال العام المتمثل في غطاء بالوعة الصرف الصحي المضبوط بحوزته.