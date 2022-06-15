ناو .. لينك epedu.gov.iq لاستخراج عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول بالعرق في جميع الولايات العراقية

بعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق في عدة مناطق ومحافظات مختلفة، وزاد القلق الذي يشعر به الطلاب مع انتظار عرض النتيجة في بقية محافظات العراق المختلفة، إذ أن الاختبارات تعتبر أصعب فترة يمر بها الطلاب في الفصل الدراسي وتليها فترة الانتظار للكشف عن النتائج، ولهذا تكون تلك الفترة مليئة بخوف وقلق مستمر في كل منزل لحين الاطمئنان على النتائج، والتعرف على ناتج التعب والإرهاق طوال العام والفصل الدراسي، إليكم تفاصيل نتيجة السادس الابتدائي في العراق فيما يلي.

لاستخراج عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022

وفرت وزارة التعليم في العراق موقعًا إلكترونيًا للطلاب وذويهم الراغبين في الاستعلام عن النتائج عند الإعلان عنها، مما منه ظاهرة التزاحم عند المدارس لمعرفة النتائج خاصةً هذه الفترة وانتشار فيروس كورونا، الذي تسعى كافة البلاد إلى حماية مواطنيها منه، ولكن فترة عرض النتائج يكون هناك الكثير من الضغط على الموقع فيصعب الوصول للنتائج سريعًا، يجب فقط استمرار استخدام الموقع حتى يتم تحميل النتيجة وتظهر للطالب على الفور إذا تم رفعها على الموقع بالفعل، أما عن موقع نتائج السادس الابتدائي بالعراق فهو http://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/ ، للعلم أن النتائج حتى الآن في المناطق التي ظهرت بها مبشرة للغاية إذ تخطت نسبة نجاح الطلاب أكثر من سبعين بالمائة وهي نسبة لا بأس بها على الطلاق، وكفيلة بطمئنة بقية الطلاب وذويهم وهذا يعود إلى سهولة الاختبارات وعدم وجود شكوى بشأنها.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي بالعراق

أعلنت الوزارة أن محافظات كركوك والكرخ والرصافة تم إعلان النتائج في جزء كبير من تلك المحافظات ومازال الرفع مستمرًا إلى الآن لبقية المحافظات في العراق، وفي حالة إعلان الوزارة عن النتائج يتبع الطالب الخطوات القادمة ليصل إلى النتائج الخاصة به: