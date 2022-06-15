نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالا .. رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق بالرقم الامتحاني في جميع الولايات في المقال التالي
تزداد عمليات البحث عن نتيجة السادس الابتدائي العراقي، وقامت وزارة التعليم العراقي بالإعلان عن انه سوف يتم تحميل كشوفات pdf على الموقع وذلك حتى يستطيع الطلاب والطالبات من معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق الدور الأول ٢٠٢٢، ولقد تم الإعلان عن اعتماد نتيجة نتيجة السادس الابتدائي في العراق في الساعات الماضية بعد الانتهاء من عملية تدقيق الإجابات ومراجعتها، ولذلك يمكن للطلاب الآن الاستعلام إلكترونيا من خلال القيام ببعض الخطوانت البسيطة التي سنعمل على توضيحها من خلال موقعنا .. تابعونا.
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق
لقد تم الانتهاء من عملية تدقيق الإجابات ومراجعتها في الأيام الماضية، وقامت وزارة التعليم العراقي بالإعلان عن النتيجة عبر موقع التربية العراقية وموقع ناجح خلال الساعات الماضية، وتم الإعلان عن النتيجة في المدارس أيضا، ولقد بلغت نسبة نجاح السادس الابتدائي الدور الأول ٩٠٪، وتم إعلان النتيجة على الموقع ليستطيع الطلاب والطالبات من معرفتها، وخوصا أنها نتيجة هامة جدا حيث إنها تقوم بتأهيل الطلاب والطالبات إلى الانتقال مباشرة إلى المرحلة المتوسطة في التعليم العراقي، ويستطيع الطلاب الدخول على موقع وزارة التربية العراقية ومعرفة النتيجة عن طريق القيام بخطوات بسيطة.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق
لقد نشرت وزارة التعليم العراقي في بيان لها عن نسبة نجاح الصف السادس الابتدائي، حيث بلغت النسبة 90٪، وتم تحميل النتائج على موقع وزارة التربية العراقية رسميا، ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: يتم الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.
- الخطوة الثانية: ثم بعد ذلك يتم اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي.
- الخطوة الثالثة: ثم يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة تنزيل وهي موجودة بجوار المحافظة.
- الخطوة الرابعة: ثم بعد ذلك سوف يتم تحميل درجات جميع المواد وأيضا المجموع الكلي للدرجات في جميع المحافظات.
- الخطوة الخامسة: ثم بعد ذلك قم بالبحث عن الاسم وسوف تعرف النتيجة بسهولة.
ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2002 هامة جدا لأنها سوف تنقل الطلاب والطالبات إلى المرحلة المتوسطة من التعليم العراقي.
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