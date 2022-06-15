نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 والاستعلام للمستفيدين من رابط sbis.hrsd في المقال التالي
موعد الضمان الاجتماعي المطور حيث يريد الكثير من الأفراد داخل السعودية بالاطلاع على موعد نزول الضمان الإجتماعي الجديد لشهر مايو حتى يتمكنوا من قضاء احتياجاتهم الأساسية بعد أطلاق نظام الضمان الإجتماعي الجديد لمساعدة الأسر الفقيرة على توفير احتياجاتها ومتطلبات حياتها، لكن مع وجود بعض الشروط التي وضعها نظام الضمان الإجتماعي الجديد، وذلك ما نتعرف عليه في مقالنا اليوم عن ماهية نظام الضمان الإجتماعي الجديد وطريقة التقديم للحصول على المعاش.
موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443
يزداد البحث والتساؤل في الأيام الأخيرة من خلال العديد من الأفراد حول موعد نزول معاش الضمان الإجتماعي الجديد لشهر مايو وذلك فيما يتعلق بالأفراد المستحقين للمعاش بالفعل والذين تم الموافقة عليهم للاستفادة من معاش الضمان الإجتماعي الجديد بعد التأكد من بياناتهم ووجود كل الشروط التي وضعها النظام للاستفادة بالمعاش، وسوف يتم دفع المبالغ المالية المستحقة في البنوك بدءا من يوم 1من شهر يوليو القادم لعام 2022 أي أنه يتم في الساعات القادمة.
تم الإعلان على أن يتم صرف معاش الضمان الإجتماعي يكون أول كل شهر ميلادي فلابد على كل المستحقين لمعاش الضمان الإجتماعي الجديد التأكد من حساباتهم البنكية الخاصة بصرف المعاش وهل تم نزول المعاش بالفعل أم لا.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443
قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق رابط التقديم في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وتتمثل طريقة التقديم في الآتي:
- الذهاب إلى موقع الضمان الإجتماعي الجديد ثم النقر على كلمة تسجيل جديد ثم إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم.
- ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمتقدم حسب الشروط التي وضعها الموقع.
- ثم النقر على الموافقة على الأحكام والشروط ثم النقر على كلمة التسجيل.
- ثم يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال تشتمل على كلمة التحقق لتسجيل الحساب ثم إدخال الرمز الذي تم إرساله في مكانه الصحيح.
- ثم النقر على كلمة توثيق ثم إدخال البيانات الخاصة المتعلقة بالمتقدم لتقديم طلب الحصول على المعاش ومنها تسجيل الحساب البنكي للمتقدم.
- لابد أن يكون صحيح وبعد الانتهاء من تسجيل كل البيانات الخاصة بالمتقدم يتم النقر على حفظ البيانات التي تم إدخالها لتسجيل الطلب.
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