كورونا يواصل الفتك بالعالم.. عدد ضحايا كوفيد خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ويظهر الإحصاء التالى، أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الـ 24 الماضية:

الفلبين، سجلت وزارة الصحة 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و693 ألفا و865 إصابة، والوفيات إلى 60 ألفا و461 حالة.

وفى فيتنام، سجلت وزارة الصحة 856 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 10 ملايين و733 ألفا و285 إصابة، والوفيات إلى 43 ألفا و83 حالة.

وفى بنجلاديش، سجلت وزارة الصحة 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و954 ألفا و405 إصابات والوفيات إلى 29 ألفا و131 حالة.

وفى نيبال، سجلت وزارة الصحة 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 979 ألفا و278 إصابة، والوفيات إلى 11 ألفا و952 حالة.

وفى إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 930 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 6 ملايين و62 ألفا و9 إصابات، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 156 ألفا و662 حالة.

وفى كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 243 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و140 ألفا و78 إصابة، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و20 حالة.

وفى الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 1015 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليونين و993 ألفا و612 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و417 حالة.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 14 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 792 ألفا و884 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 9 آلاف و715 حالة.

وفى أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 87 إصابة جديدة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 181 ألفا و120 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و710 حالات.

وسجلت زامبيا 54 إصابة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 323 ألفا و337 مصابا لم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمى الوفيات عند 3989 حالة.

وفى أوغندا، سجلت السلطات الصحية 59 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 166 ألفا و378 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و605 حالات.

وسجلت مقدونيا الشمالية 66 إصابة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 312 ألفا و673 مصابا، واستقرار الوفيات عند 9316 حالة.

وفى هولندا، سجلت وزارة الصحة 2887 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 8 ملايين و110 آلاف و818 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات 22 ألفا و336 حالة وفاة.

وفى اليونان، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و83 إصابة و12 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 3 ملايين و508 آلاف و610 إصابات وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و33 حالة وفاة.

وفى إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 39 ألفا و474 إصابة و73 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 17 مليونا و703 آلاف و887 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 167 ألفا و505 حالات وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالى وفيات بلغ 196 ألفا و643 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و239 ألفا و292 حالة إصابة.

وفى البرتغال، سجلت السلطات الصحية 158 ألفا و534 حالة إصابة و292 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضى.

وفى قبرص، تم تسجيل 2207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة 491 ألفا و777 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 1068 حالة بعد عدم تسجيل حالات وفاة على مدار أمس.



وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 356 إصابة جديدة وحالتى وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليونين و20 ألفا و952 حالة كما سجلت حالتى وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و103 حالات وفاة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 12 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و105 آلاف و643 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفى نيبال، سجلت وزارة الصحة 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا و278 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و952 حالة وفاة.

وفى أرمينيا، سجلت السلطات الصحية 38 حالة إصابة جديدة وصفر وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 423 ألفًا و44 إصابة، والوفيات ما زالت متوقفة عند 8625 وفاة.

وسجلت سويسرا 2669 إصابة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و684 ألفا و270 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمى الوفيات ثابت عند 13 ألفا و975 حالة.

وسجلت نيوزيلندا 6355 إصابة ووفاة 19 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و248 ألفا و852 مصابا والوفيات إلى 1286 حالة.

وسجلت هونج كونج 669 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و220 ألفا و581 مصابا والوفيات إلى 9391 حالة.

وسجلت لاتفيا 279 إصابة ووفاة شخصين ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 830 ألفا و977 مصابا والوفيات إلى 5841 حالة.

وسجلت السنغال 5 إصابات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 86 ألفا و175 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمى الوفيات ثابت عند 1967 حالة.