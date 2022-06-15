نزول طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold 2022 وما الجديد في تحديث واتساب جولد أحدث إصدار 

طريقة تحميل واتساب الذهبي حيث أن هذا التطبيق يتم تحديثه بشكل مستمر ليصل إلى كل أجهزة الاندرويد بكفاءة ومن أهم التطبيقات المستخدمة في الوقت الحالي ويتميز بأنه تطبيق ضد الحظر ويتاح العمل به دون الاتصال بالإنترنت والعديد من الامتيازات الحصرية والمميزة والتي لم توجد في التطبيق الأساسي سوف نتعرف عليها في مقالنا اليوم.

طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold 2022

أن هذا التطبيق له العديد من الامتيازات الحصرية التي تتمثل في الآتي:

إمكانية التخلص من علامة الظهور على الواتساب من خلال إخفاء صحين القراءة وإمكانية التحكم في حذف الرسائل الموجودة في الخصوصية.

إمكانية التحكم في ظهور مشاهدتك للحالة ويتاح أيضا نسخ الحالة التي توجد بينك وبين فرد آخر داخل المحادثة من خلال النقر على اسمه.

يمكن وضع قفل للمحادثة من كود سري خاص بالمستخدم ويمكن تفعيل التسجيلات الصوتية بشكل أوتوماتيكي.

تشغيل الوضع الليلي بشكل كامل وتم التعامل مع مشكلة تحميل الثيمات وتشغيل الرد الآلي بدون حدوث الحظر وتنزيل حالات الواتساب بدون أي مشاكل في التحميل.

ما الجديد في تحديث واتساب الذهبي أحدث إصدار

هناك مجموعة من التجديدات التي تم أضافتها الى التطبيق الجديد تتمثل في الآتي: