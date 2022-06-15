نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold 2022 وما الجديد في تحديث واتساب جولد أحدث إصدار في المقال التالي
طريقة تحميل واتساب الذهبي حيث أن هذا التطبيق يتم تحديثه بشكل مستمر ليصل إلى كل أجهزة الاندرويد بكفاءة ومن أهم التطبيقات المستخدمة في الوقت الحالي ويتميز بأنه تطبيق ضد الحظر ويتاح العمل به دون الاتصال بالإنترنت والعديد من الامتيازات الحصرية والمميزة والتي لم توجد في التطبيق الأساسي سوف نتعرف عليها في مقالنا اليوم.
طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold 2022
أن هذا التطبيق له العديد من الامتيازات الحصرية التي تتمثل في الآتي:
- إمكانية التخلص من علامة الظهور على الواتساب من خلال إخفاء صحين القراءة وإمكانية التحكم في حذف الرسائل الموجودة في الخصوصية.
- إمكانية التحكم في ظهور مشاهدتك للحالة ويتاح أيضا نسخ الحالة التي توجد بينك وبين فرد آخر داخل المحادثة من خلال النقر على اسمه.
- يمكن وضع قفل للمحادثة من كود سري خاص بالمستخدم ويمكن تفعيل التسجيلات الصوتية بشكل أوتوماتيكي.
- تشغيل الوضع الليلي بشكل كامل وتم التعامل مع مشكلة تحميل الثيمات وتشغيل الرد الآلي بدون حدوث الحظر وتنزيل حالات الواتساب بدون أي مشاكل في التحميل.
ما الجديد في تحديث واتساب الذهبي أحدث إصدار
هناك مجموعة من التجديدات التي تم أضافتها الى التطبيق الجديد تتمثل في الآتي:
- تم وضع إمكانية التحكم في الرسائل الجماعية داخل المجموعات والاطلاع على ملصقات الواتس الذهبي قبل إرسالها.
- تم وضع عداد الرسائل داخل صفحة الرسائل المتعددة لشخص معين وتم وصول بعض التنبيهات على جهاز هاتفك الخاص عند تعديل أحد لصورة غلافه الشخصي.
- تم وضع اختيار لحذف الملفات غير المستخدمة في هاتفك وإتاحة تقنية الرسائل ذاتية الاختفاء وإمكانية تحويل الرسائل لأكثر من 250 شخص مع وضع العديد من المؤثرات الفنية داخل تطبيق واتساب إمكانية تغيير الزر العائم في شاشة المحادثة والعديد من الامتيازات الأخرى وحل جميع المشاكل التقنية التي كانت تحدث في التطبيق القديم وأن آخر تحديث لتطبيق الواتساب الذهبي يعمل بواجهة اصدار 12
- بالإضافة إلى وجود مؤثرات لرفع الشاشة للأسفل والأعلى.
- تم إتاحة إمكانية إضافة الترجمة داخل المحادثات وتم التعامل مع مشكلة الوضع الليلي في المحادثات وإمكانية تعديل الصوت من الصوت الحقيقي إلى أصوات مختلفة وذلك من خلال الضغط على تسجيل الصوت ثم الدخول إلى المحادثة ثم النقر على 3 نقاط ثم تعديل الصوت.
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