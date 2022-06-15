رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 جميع المحافظات بالكود عبر بوابة النتائج

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022، هناك الآلاف من الطلاب والطالبات الذين ينتظرون الأنتهاء من تجميع الدرجات ورفع النتيجة على المواقع الرسمية التابعة للوزارة، وهذا وفقًا لتصريحات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت عن استلام جميع المدارس نتائج الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي يوم الخميس الماضي الموافق 9 يونيو 2022، وهذا لتقوم المدرسة بتجميع نتائج الامتحانات التحريرية مع نتائج الالكترونية وإضافتهم مع نتيجة الصف الدراسي الأول، وشددت الوزارة على المدارس من سرعة انتهاء هذه العملية والإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن لكى يطمئن كافة الطلاب والطالبات مرحلة الثانوية على نتائجهم.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

هناك بعض المدارس التي أنتهت من عملية جمع الدرجات و من المتوقع ظهور النتيجة خلال هذا الأسبوع، كما أن وزارة التربية والتعليم المصرية أعلنت على أن نتائج هذا العام للصف الأول والثاني الثانوي ستكون تقديرية وليست بالدرجات وستحصل كل طالب وطالبة من المدرسة شاهدة النتيجة بالتقديرات، كما قررت على أن كافة النتائج سيتم رفعها و توافرها على المواقع الرسمية التابعة للوزارة بوابة النتائج وعلى الطالب الدخول إلى الموقع وتسجيل الكود الخاص به لاستخراج النتيجة، طريقة استخراج النتائج هي:

يقوم الطالب بالدخول إلى بوابة النتائج الرسمية التابعة لوزارة التربية و التعليم بوابة النتائج الرسمية التابعة لوزارة التربية و التعليم.

ثم يقوم بتحديد الصف الدراسي وهو الصف الأول الثانوي.

بعد ذلك تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الثاني.

إدخال كود الطالب.

ثم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

فور رفع النتيجة سيظهر امامك النتيجة ونسبة نجاح الطالب مع بيان بتقديرات كل مادة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

أدى الآلاف من الطلاب والطالبات امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني، وكانت الامتحانات مقسمة إلى قسمين نسبة نجاح 70% من الإمتحانات الإلكترونية و 30% الامتحانات التحريرية، وأكد الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال مداخلة تلفزيونية على أنه لا يوجد مشكلة واجهتم هذا الفصل الدراسي و بعض المشكلات التقنية التي تعرض لها بعض الطلاب تم التعامل معها ونجاح الطلاب الذين لم يستطيعوا الدخول إلى الامتحان لسبب تقني خارج عن إرادتهم.

لقد وضحت وزارة التربية والتعليم على أن نتائج مرحلة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني لهذا العام 2022 ستكون تقديرية يحصل الطالب على تقدير في المواد ( امتياز، جيد جدًا، جيد، ضعيف) في حاله حصول الطالب على أقل من 50% اي ضعيف في مادة من المواد يقوم بإدخالها دور ثاني للحصول على نسبة النجاح.